«Умирают мучительно»: что показали вскрытия жертв COVID-19

Патологоанатомы рассказали, как коронавирус влияет на человеческие органы…

Коронавирус приводит к нетипичным поражениям человеческих органов, сообщили патологоанатомы. Так, легкие больных COVID-19 становятся в два-три раза тяжелее обычных и приобретают темно-вишневый цвет, чего не бывает при других видах пневмоний. Сердце же теряет форму, а вирус при этом размещается только в мелких кровеносных сосудах, а не в самой сердечной мышце. Кроме того, зачастую SARS-CoV-2 поражает почки и печень, что может привести к мучительной смерти.

Больше всего коронавирус поражает легкие, сердце, почки и печень, сообщил патологоанатом из Екатеринбурга Алексей Купрюшин E1.ru.

Так, по его словам, легкие увеличиваются в объеме и становятся очень тяжелыми – они весят в два-три раза больше обычных. Как уточнила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина, стандартная масса одного легкого составляет примерно 350 г, в то время как у жертв COVID-19 — до 2 кг.

«Их поверхность становится лакированной, блестящей, темно-вишневого цвета — такого не бывает практически никогда при других заболеваниях», — подчеркнул в свою очередь Купрюшин.

Кроме того, легкие становятся очень плотными и суховатыми, чего не бывает при пневмонии из-за других заболеваний. «При надавливании с органа стекает густая, мутная красная жидкость», — сказал медик.

Как пояснила Гришина, происходит это из-за массивного отека — нарушается микроциркуляция, что приводит сначала к кровоизлиянию в просвет альвеол, а затем и к поражению альвеолярного эпителия.

По наблюдениям Купрюшина, иногда к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция, и тогда в некоторых участках легких развивается гнойная пневмония. В таком случае легкие выглядят по-другому: гной стекает с поверхности разреза и выдавливается из мелких бронхов.

Как правило, коронавирусная инфекция приводит к смерти пациента из-за внезапной закупорки легочной артерии, так кровь перестает поступать в легкие, выяснили патологоанатомы. По словам Людмилы Гришиной, в таком случае больные «умирают мучительно — они задыхаются».

Вместе с тем вирус поражает и сердце. Оно зачастую становится дряблым и похожим на мешок. «Если сердце поднять, оно висит и не держит форму», — уточнил Купрюшин.

Ранее серия вскрытий, проведенных американскими патологоанатомами из университета LSU Health в Новом Орлеане, показала, что коронавирус вызывает нетипичное поражение сердечной мышцы. Об этом местным СМИ рассказал профессор Ричард Вандер Хайде.

Команда патологоанатомов обнаружила, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Специалисты обнаружили вирусную инфекцию только в мелких кровеносных сосудах.

Вскрытие проводилось 22 пациентам, умершим от коронавируса — 10 мужчинам и 12 женщинам в возрасте от 44 до 79 лет. Помимо изменений в сердце у большинства из них были сопутствующие заболевания, о которых не было известно при жизни.

Медики посчитали, что именно это и стало причиной развития серьезных осложнений. Так, у 80% было высокое кровяное давление, у половины — диабет второго типа.

Похожие выводы сделал директор института судмедэкспертизы при Университетской клинике Гамбурга, немецкий профессор Клаус Пюшель. Он провел вскрытия 65 умерших пациентов с COVID-19 и выяснил, что все они без исключения страдали сопутствующими болезнями.

Так, 46 человек еще при жизни имели проблемы с легкими, у 28 были патологии других внутренних органов, 10 страдали диабетом, еще у 10 начинал развиваться рак.

Сейчас в базе данных Пюшеля информация по более чем 100 вскрытиям, которые подтверждают его первоначальный вывод: ни один из умерших не болел исключительно коронавирусом. Вместе с тем Купрюшин сообщил, что коронавирус также поражает почки и печень, что тоже может приводить к летальному исходу из-за развивающейся полиорганной недостаточности.