Бизнесмены намерены перекрыть международные трассы по всей Украине

Украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране. Связано это с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

После того как Рада провалила голосование законопроекта по РРО, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП, украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. А если до 21 ноября парламент не примет соответствующие законы, то представители микробизнеса будут вынуждены перекрывать дороги на длительный срок. Об этом сказано в заявлении движения #SaveФОП, опубликованном в Facebook.

«Констатируем, что председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Гетманцев и его приспешники, откровенно саботируют все положительные законодательные предложения, а своими действиями существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности для физических лиц-предпринимателей и фактически уничтожают микробизнес в Украине», — сказано в сообщении.

Уточняется, что микропредприниматели разочарованы пренебрежением их требованиями и нарушением договоренностей, а также возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания.

«Все правовые методы коммуникации институтов гражданского общества в части сохранения микробизнеса и принятия крайне важных законопроектов №№ 3853-1(2), 3993 движением #SaveФОП исчерпаны», — заявили в организации.

Теперь активисты движения #SaveФОП намерены провести региональные акции «Право на труд» путем предупредительных краткосрочных перекрытий международных трасс с 5 по 17 ноября. Цель акций — привлечь внимание к вопросу сохранения микробизнеса в Украине.

«Если Верховная Рада Украины до 21 ноября не примет законопроекты №№ 3853-1(2), 3993 за основу и в целом и центральная исполнительная власть не примет решение относительно запрета выборочного закрытия любого бизнеса в Украине на время карантина, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины», — говорится в заявлении.