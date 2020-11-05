Катя Осадчая очаровала сеть ярким осенним образом

Звезда написала, какие цвета больше всего ей нравятся в осени

Популярная телеведущая на своей странице в социальных сетях поделилась, какие цвета осени любит больше всего. Она опубликовала снимок, который передает невероятную осеннюю атмосферу.

Так, знаменитость позирует в черном платье с цветочным принтом, сидя на осенних листьях. Она дополнила свой образ массивными ботинками и собранными в хвост волосами.

“Цвета, которые хочется коллекционировать. Люблю желтый и багровый. А какие цвета любите вы?”, — подписала публикацию Осадчая.

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Кольори, які хочеться колекціонувати. Люблю жовтий і багряний 💛🧡 а які кольори любите ви? #осінь #осінь2020

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 4 Лис 2020 р. о 5:50 PST

Одной из первых свежий пост прокомментировала известная актриса и модель Даша Астафьева. Она написала “Красиво!”, поставив в конце сердечко. Поклонники тоже оценили эффектный образ Осадчей, написав, что она выглядит просто потрясающе.