Катя Осадчая очаровала сеть ярким осенним образом

Звезда написала, какие цвета больше всего ей нравятся в осени
Популярная телеведущая на своей странице в социальных сетях поделилась, какие цвета осени любит больше всего. Она опубликовала снимок, который передает невероятную осеннюю атмосферу.
Так, знаменитость позирует в черном платье с цветочным принтом, сидя на осенних листьях. Она дополнила свой образ массивными ботинками и собранными в хвост волосами.
“Цвета, которые хочется коллекционировать. Люблю желтый и багровый. А какие цвета любите вы?”, — подписала публикацию Осадчая.
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Кольори, які хочеться колекціонувати. Люблю жовтий і багряний 💛🧡 а які кольори любите ви? #осінь #осінь2020
Одной из первых свежий пост прокомментировала известная актриса и модель Даша Астафьева. Она написала “Красиво!”, поставив в конце сердечко. Поклонники тоже оценили эффектный образ Осадчей, написав, что она выглядит просто потрясающе.