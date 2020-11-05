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Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве с ВОЗ

05.11.2020

Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мероприятие прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.

Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

«Подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения здоровья. Настоящее соглашение определяет четкую дорожную карту нашей дальнейшей совместной работы, в частности, решение таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине», — пояснил глава Минздрава.

Он добавил,  что борьба с коронавирусом не мешает «внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения».

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