Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве с ВОЗ

Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мероприятие прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.

Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

«Подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения здоровья. Настоящее соглашение определяет четкую дорожную карту нашей дальнейшей совместной работы, в частности, решение таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине», — пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что борьба с коронавирусом не мешает «внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения».