Судья КСУ отказался выехать из санатория в Конча-Заспе для детей-сирот – СМИ

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко отказался освободить помещение, которое президент Украины Владимир Зеленский передал на нужды детей-сирот.

Об этом рассказали в сюжете телеканала «Украина 24». Государственное управление делами уже несколько месяцев просит судью покинуть номер в санатории.

В сюжете сказано, что Слиденко, согласно декларации, имеет в Киеве квартиру площадью более 100 кв. метров.

В санаторий попадают в первую очередь проблемные дети – дети наркоманов, жертвы сексуального насилия и те, кого выгнали из дома.

По словам журналистов, все жильцы добровольно выехали и освободили пространство для детей, кроме судьи Конституционного Суда Слиденко. Он якобы категорически отказывается уезжать, даже несмотря на то, что ему предлагают просторный номер в другом санатории.

«Все 24 номера переданы для детей. Он же себя позиционирует как судья Конституционного Суда, не как пользователь, который так же, как другие, заключил договор пользования, ознакомился с порядком пребывания на территории и обязался его выполнять», – рассказал директор дома отдыха «Конча-Заспа» Александр Гурин.

Журналисты застали в санатории жену судьи, но она им не открыла дверь, отказавшись от комментариев. Также не захотел говорить по телефону и сам Слиденко.