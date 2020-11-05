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Боголюбов подал очередной иск по делу “Приватбанка”

05.11.2020

Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов очередной раз подал иск против Приватбанка и правительства об истребовании акций, принадлежащих ему на момент национализации банка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ЭП со ссылкой на реестр состояния рассмотрения дел.

Дело находится в Киевском хозсуде. Предметом иска указывается “восстановления положения, существовавшего до нарушения и истребовании имущества из чужого незаконного владения”. Специализация – “дела по спорам о ценных бумаг”.

По делу судьей назначен Турчина С.А.

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