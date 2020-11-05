Лукашенко запретил обратно пускать в страну уехавших в сложное время «умных» белорусов

В Беларусь, которая с 1 ноября закрыла границы, не пустят не только иностранцев, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы в это непростое время. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ, передает «Интерфакс-Украина».

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, если белорусы поехали за границу учиться — пусть учатся, работать — пусть работают.

«Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются. А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10-15 раз дороже», — резюмировал президент.

Лукашенко отметил, что в такое время «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми».

«Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — заявил он.