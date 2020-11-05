Стильна битва: Меланія Трамп у літній сукні проти Джилл Байден у пудровому пальто (фото)

3 листопада у США відбулися вибори президента, у яких взяли участь не тільки два супротивники – Дональд Трамп та Джо Байден, а і їхні дружини, які претендують на роль першої леді – Меланія Трамп й Джилл Байден. У чому жінки були одягнуті у день виборів – ретельно розглянемо у статті.

Depo.ua пропонує відірватися від виборчих перегонів у США і поглянути на модну битву дружин претендентів на головне крісло в Овальному кабінеті.

У день виборів, 3 листопада, увага була прикута не лише до постатей Дональда Трампа й Джо Байдена, а й до їхніх других половинок, претенденток на посаду першої леді – Меланії та Джилл. Обидві жінки під час виборчих перегонів довели, що мають гарний смак і вміють вбиратися стильно та вишукано. До вибору вбрання для голосування обидві жінки підійшли зважено та уважно, адже кожна деталь образу мала відповідати серйозності моменту.

Меланія Трамп та її look за 20 тисяч доларів

50-річна Меланія Трамп проголосувала окремо від чоловіка Дональда, який це зробив раніше. Для голосування перша леді обрала ділянку, розташовану у Флориді. Завдяки цьому образ Меланії виглядав по-літньому легко і стильно.

Свій образ перша леді доповнила “човниками” від Christian Louboutin та сумкою від Hermès.

Серце Трамп підкорило вбрання від італійського бренду Gucci. Легка сукня без рукавів довжини міді, зроблена з шовку і оздоблена модним принтом – подвоєна літера G. Приблизна ціна такої сукні приталеного силуету – 4 тисяч доларів. Ще тисячу коштує взуття, а ось сумка відомого французького бренду вартує не менше 15 тисяч доларів. При цьому, аби отримати такий коштовний аксесуар, потрібно “відстояти” у черзі не менше року. Проте впевнені, що для перших леді існує окрема черга від звичайних обивателів.

Попри карантин, на обличчі Меланії захисна маска була відсутня.

Джилл Байден і прекрасно витриманий діловий стиль

Подружжя Байденів проголосувало заздалегідь. Свій вибір Джилл робила у Делаварі, місті у штаті Вайомінг, 29 жовтня.

Для доленосного вибору Джилл обрала синій костюм зі спідницею по коліна, двобортним піджаком приталеного силуету. Свій образ дружина Байдена доповнила маскою і блузою у тон костюму. Також Джилл вдягнула чорні оксамитові “човники” та прикрасила костюм у діловому стилі золотою ладанкою та ниткою намиста із перлів.

Образ Джилл – діловий, лаконічний та стильний. Про вибір претендентки на роль першої леді можна сказати – нічого зайвого. Проте 69-річна Байден вкотре змогла підкреслити наявність смаку та неймовірної фігури, не порушивши дрес-код.

Проте уваги заслуговує не тільки look потенційної першої леді в день голосування, а й в день виборів, 3 листопада. Під час звернення Джо Байдена до нації Джилл підтримала чоловіка, з’явившися на публіці у розкішному пальті рожевого кольору благородного пудрового відтінку.

Пальто over size з комірцем дружина Джо Байдена не стала обігравати якимись аксесуарами і обійшлася лише чорною маскою та чорними рукавичками. Цікаво, що під різним освітленням колір пальто змінювався – від світло-рожевого до бузкового.