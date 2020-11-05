Сын Трампа сомневается, что Байден честно получил больше голосов, чем Обама на первых выборах

Сын президента США Дональд Трамп-младший усомнился в том, что соперник отца Джо Байден смог получить на несколько миллионов голосов больше, чем Барак Обама во время своей яркой победы в 2008 году.

Об этом наследник главы Белого дома написал в своем Твиттере.

Трамп-младший ретвитнул запись политического активиста Джека Пособца: «Теперь они (демократы — Ред.) говорят, что Джо Байден получил больше голосов, чем внушительно победивший Барак Обама в 2008 году».

Сын Трампа заметил, что это неправдоподобно.

«Неужели кто-нибудь действительно верит, что Джо Байден получил на миллионы голосов больше, чем Барак Обама во время его уверенного первого срока???» — с иронией написал он.

На выборах 12 лет назад Обама получил 69 498 516 голосов, у Байдена же сейчас уже 72 409 919 — и подсчет продолжается. Однако нужно иметь в виду, что в этом году наблюдалась рекордная в истории явка.