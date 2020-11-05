В Киеве сняли с электрической опоры залезшего на самый верх мужчину

В Киеве удалось благополучно снять с опоры линии электропередачи мужчину, который забрался на самый верх конструкции.
Об этом сообщается в Фейсбук-группе «Киев оперативный».
Нарушитель забрался на сооружение около 20:00, а уже в 20:45 его сняли с высоковольтной опоры.
Как говорится в публикации группы, его жизни пока ничего не угрожает.
Для проведения операции энергетикам пришлось отключить электролинию, а после спуска экстремала на землю электричество подключили по постоянной схеме питания.
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