В Киеве сняли с электрической опоры залезшего на самый верх мужчину

В Киеве удалось благополучно снять с опоры линии электропередачи мужчину, который забрался на самый верх конструкции.

Об этом сообщается в Фейсбук-группе «Киев оперативный».

Нарушитель забрался на сооружение около 20:00, а уже в 20:45 его сняли с высоковольтной опоры.

Как говорится в публикации группы, его жизни пока ничего не угрожает.

Для проведения операции энергетикам пришлось отключить электролинию, а после спуска экстремала на землю электричество подключили по постоянной схеме питания.