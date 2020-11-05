Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Киеве сняли с электрической опоры залезшего на самый верх мужчину

06.11.2020

В Киеве удалось благополучно снять с опоры линии электропередачи мужчину, который забрался на самый верх конструкции.

Об этом сообщается в Фейсбук-группе «Киев оперативный».

Нарушитель забрался на сооружение около 20:00, а уже в 20:45 его сняли с высоковольтной опоры.

Как говорится в публикации группы, его жизни пока ничего не угрожает.

Для проведения операции энергетикам пришлось отключить электролинию, а после спуска экстремала на землю электричество подключили по постоянной схеме питания.

 

Читайте також:   Україна посіла п'яте місце в світі по захворюваності на кір, попереду Конго, Ліберія, Мадагаскар і Сомалі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *