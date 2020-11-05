Мутировавший в норках коронавирус может спровоцировать новую пандемию — The Guardian

Исследователи считают, что мутировавший в организмах норок коронавирус, может вызвать новую пандемию, к которой люди не готовы.

Об этом сообщает The Guardian.

«В худшем случае мы увидим начала новой пандемии в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу. Мы теперь знаем вирус, применяем меры, включая тестирование и контроль над распространением инфекций, и вспышку можно будет сдержать», — заявил профессор Кори Мёльбак, директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками.

По словам профессора из Университета Копенгагена Аллана Рандрупа Томсена, Дания может стать следующим Уханем.

«Этот вариант может развиваться и стать устойчивым, и тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно», — сказал он.

Исследователи утверждают, что такая опасность сохраняется и в Нидерландах, где впервые обнаружили мутации коронавируса у норок. Также отмечается, что производство меха в Нидерландах прекратится до конца этого года.

«Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может затем распространиться обратно от норки к человеку и «ускользнуть» от любой вакцины, которая была разработана для исходной, не мутировавшей версии. Конечно, версия вируса норки может плохо передаваться человеку, поэтому это скорее теоретический, а не реальный риск», — отметил профессор Ян Джонс из английского Университета Рединга.

В то же время, финские ученые полагают, что в Дании можно обойтись и без массового убоя животных, а просто ввести меры по контролю зооферм. Так, в Финляндии около 700 таких ферм, из которых 150 — норковые, однако ни на одной пока что не обнаружено заболевание.