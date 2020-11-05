Американские издания не могут определиться, отменял ли суд Пенсильвании решение по иску штаба Трампа

В американских изданиях возникла путаница по поводу верховного суда штата Пенсильвания. Одни написали со ссылкой на вердикт суда, что этот орган отменил решение нижестоящей инстанции по процедуре подсчета голосов на выборах президента в регионе. Другие утверждают, что суд опроверг эту новость.

О неразберихе сообщает .

Как передали телеканалы NBC и Fox News, верховный суд штата отменил решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса подсчета бюллетеней в Пенсильвании.

Спустя несколько минут эта заметка исчезла с сайта телекомпании Fox News без объяснения причин. А на сайте суда текста решения нет.

Корреспондент местного радио KYW написал в Twitter, что суд опроверг это сообщение. Других подтверждений этого пока нет.

Штат Пенсильвания стал одним из четырех штатов, где республиканцы подали или намерены подать иски относительно подсчета голосов на выборах президента США. В крупнейшем городе Пенсильвании — Филадельфии — в четверг приостановили подсчет голосов, поданных на выборах президента по почте.