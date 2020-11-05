Нормандская четверка сможет внести свои предложения в мирный план по Донбассу

Лидеры «нормандской четверки» смогут внести свои предложения в мирный план по Донбассу. Их замечания и предложения будут внесены в документ.

Об этом заявил РБК-Украина глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Мы примем совместный план, а они (нормандская четверка, — ред.) могут предложить к этому плану какие-то изменения, предложения. Мы обязан будем их внести. Совместный план будет расширен, уточнен», — заявил он.

При этом Кравчук отметил, что он не знает ознакомлен ли с планом президент Украины Владимир Зеленский. Однако он считает, что президент уже подробно работает над всеми наработками.