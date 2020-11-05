За 100 днів автофіксація принесла 100 мільйонів гривень

За перші сто днів роботи 50 камер автофіксації “заробили” 100 млн грн. Найближчим часом кількість камер обіцяють збільшити до 220.

Впровадження автофіксації у Києві та Київський області виявилось дуже гарним способом отримувати кошти з автовласників. Результатами такого вигідного “бізнесу” і планами по його розширенню похизувався міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“100 днів – 100 млн грн штрафів. І питання навіть не в сумах, а в тому, що в 4,5 разу зменшилась кількість порушень на локаціях, які раніше були дуже аварійними. Люди звикають дотримуватися швидкісного режиму, і це дуже правильний ефект! До кінця року ще 220 камер встановимо на дорогах державного значення”, – розповів міністр.

Нагадаємо, що згідно офіційних даних національної поліції у перший повний місяць (червень) роботи камер автофіксації у Київській області аварійність зросла на 26,4%. У липні в Київській області також був відзначений зріст аварійності на 20%. У серпні був зріст на 41,5%. У вересні аварійність у Київській області знову зросла на 32,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

: ukrinform.ua