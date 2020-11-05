Ермак – о воде в Крым: нас пугают войной с 2014 года, ее не будет

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что воды для крымчан хватает, поэтому войны за нее не будет.

Об этом он заявил в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», передает «Интерфакс-Украина». Также Ермак рассказал о работе над деоккупацией Крыма.

В ответ на вопрос журналистки о том, будет ли «крымская война за воду», глава ОП сказал, что нет.

«Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», – пояснил он.

Также Ермак отметил, что Украина будет разрабатывать реальные пути возвращения оккупированного полуострова.

«Я в этом уверен (в том, что Крым вернется в состав Украину). Но никто, наверное, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно, что это произойдет через год, через два», – подчеркнул он.

Он напомнил о создании платформы для деоккупации полуострова и уточнил, что к этому процессу будет привлечено много стран, в том числе Турцию.

При этом, по словам Ермака, никто не решит этот вопрос за Украину.

«Никто больше нас, украинцев, не заинтересован в том, чтобы Крым вернулся. И не нужно строить иллюзий. Но, с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом, и не забывать о нем никогда», – сказал глава ОП.