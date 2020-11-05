В Минске ОМОН устроил погром у Нины Багинской. Кибер-Партизаны опубликовали их данные

5 ноября в квартиру, где живет известная белорусская оппозиционерка, ставшая символов протестов, Нина Багинская, ворвались трое неизвестных и устроили обыск. Об этом сообщила активистка, передает TUT.BY.

73-летняя белоруска рассказала, что трое неизвестных мужчин пришли обыскивать квартиру, в которой она живет. При этом бабушка добавила, что квартира поделена и ее владельцами являются ее дети — 2 комнаты сына и 1 комната дочери. По ее словам, дочь в квартире не живет, а ее комнату занимает внучка Багинской и ее правнук. На эту половину и пришли с обыском неизвестные.

«Они (дети) ушли, я была одна, сын был на работе. Зашли 3 человека в черных масках и куртках, синих штанах и черных балаклавах, неизвестные. Как позвонили — я открыла дверь, потому что никого не боюсь. Приходила сюда и милиция, я сказала им подождать детей, мне квартира не принадлежит и я с ними вообще не хочу говорить», — рассказала активистка.

Она отметила, что неизвестные в балаклавах показали ей какую-то бумажку, в которой по-русски было написано, что это «разрешение на обыск квартиры». Несмотря на то, что бабушка сказала, что не может их впустить, так как нет хозяев квартиры, мужчины применили к ней силу и вошли.

«Отпихивают меня. Это мне уже не понравилось. Отпихнули и дверь закрыли, чтобы я не выскочила. Я стала в дверь ногами стучать и звать на помощь соседей — тут пришли неизвестные. Один тут со мной разбирается, меня пихает в угол, другой идет на кухню», — сказала бабушка.

Багинская добавила, что смогла вырваться после того, как начала бить мужчину, державшего ее, ногами. По ее мнению, неизвестные могли попытаться что-то подкинуть ее детям, деньги или наркотики, чтобы потом было в чем их обвинить.

Багинская позвонила в милицию и дежурный, услышав звуки погрома, попросил дать мужчинам трубку, но те отказались говорить по телефону с Первомайским РУВД. Она сказала, что не верит той бумаге, которую показал один из неизвестных, и спросила, как зовут мужчину, но он и этого не стал говорить. Позже приехали несколько милиционеров, до их прибытия пенсионерку не выпускали из квартиры.

На вопрос о том, била ли Багинская одного из неизвестных сидением, она ответила, что он сам сломал кресло и пенсионерке пришлось отбиваться им. Бабушка добавила, что защищала квартиру, и кресло, которое сломали мужчины, было в доме с ее детства.

Журналистка спросила, сообщили ли Багинской, по каким статьям они пришли к ней с обыском, на что пенсионерка сказала, что неизвестные не дали ее дочери сфотографировать «постановление», с которым пришли из чего она сделала вывод, что «документ» может быть поддельным.

«Моей дочери сказали, что есть подозрение, что внучка прячет какие-то запрещенные вещи. Сказали, что ничего не нашли», — отметила бабушка.

Также она показала, какой погром устроили мужчины в квартире. Среди разбросанных по комнате внучки вещей большинство было вытащено из шкафа.

Позже на заявление Багинской об обыске отреагировала группа белорусских хакеров, которые ведут Telegram-канал «Кибер-Партизаны«. По их словам, к бабушке в квартиру вломились ОМОНовцы.

«Напоминаем, что у каждого преступного действия слабовиков теперь есть последствия. Выкладываем часть рядовых ОМОНа по городу Минск, участвовавших в разгонах людей на улицах 9-12 августа», — говорится в сообщении.

Хакеры добавили, что публикуют пока только имена силовиков, а остальные данные о них обнародуют, когда обработают.

«Страна должна и будет знать своих «героев»», — подчеркнули они.