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Суд отказал штабу Трампа остановить подсчет голосов в Мичигане, где Байдену приписали лишний ноль

06.11.2020

Суд в штате Мичиган отказал штабу Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов. Об этом сообщает Foxnews.

Напомним, Мичиган является одним из ключевых для победы Джо Байдена или Дональда Трампа Трампа. 

Напомним, что в Мичигане во время подсчета голосов произошло несколько странных событий. В частности, у Байдена вдруг появилось 138 тысяч голосов, тогда как показатели Трампа не сдвинулся с места ни на одну цифру. При нормальном развитии событий кандидаты набирают голоса одновременно. Поэтому сторонники Трампа сделали вывод о вбросе голосов за демократа.

Также в округе Шивасси штата Мичиган Джо Байдену приписали лишний ноль в при подсчете голосов, увеличив их в десять раз.

 

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