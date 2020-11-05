Во Львове уничтожили мурал с изображением Гандзюк

Во Львове со стены госуниверситета внутренних дел удалили мурал, созданный к годовщине убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Мелания Подоляк.

Она опубликовала видео, на котором можно увидеть, как работники лопатами сдирают со стены портрет убитой вместе с ее высказыванием. У мужчин спросили, что они делают. В ответ один из них говорит: «Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города».

Это произошло на ул. Максима Кривоноса, где находится один из корпусов университета внутренних дел. Мурал создали 24 октября.

Вчера к нему приходили неравнодушные люди со свечами и цветами.