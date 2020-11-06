Врач рассказала, что делать при травме родинки

Главное — не паниковать!

У каждого из нас есть родинки. Одни больше, другие меньше, иногда они забавных форм и объемов. Сами по себе невусы не опасны. Но что делать, если содрал родинку и может ли это вызвать рак?

На эти вопросы экслюзивно для Clutch ответила дерматолог, дерматоонколог Светлана Дячук.

“Вокруг родинок столько мифов, что люди просто боятся к ним дотронуться. Перерождение родинок — это мутация. Нельзя банальной травмой спровоцировать мутацию, иначе от каждой травмы мы бы получали какие-то онкологические процессы.

Если вы травмировали родинку, то первое, что нужно сделать — не паниковать. Далее следует прижать ранку сухой тканью на 5-10 минут. Не нужно заливать ее спиртом, перекисью или йодом, поскольку это может привести к ожогу.

Если родинка сильно повреждена и доставляет дискомфорт, то можно обратиться к врачу, чтобы ее удалить. Но, повторюсь, что она в любом случае не приведет к перерождению.

Другой вопрос, что вы можете думать, что травмировали родинку, хотя на самом деле она таковой не является. В таком случае, даже с небольшой травмой стоит обратиться к специалисту, который точно скажет, что именно вы травмировали”, – пояснила врач.