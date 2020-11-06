В Киеве женщине удалось вырваться из рук насильника

В Киеве, недалеко от вокзала, насильник напал на женщину, которая поздней ночью шла домой пешком.

Как сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, по дороге к женщине подошел незнакомец и начал предлагать общение, но она не обращала внимания на предложения и продолжала свой путь. Внезапно он схватил ее и потащил в темное безлюдное место, подальше от дороги

«Мужчина начал бить женщину по лицу, забрал сумку, пытался раздеть, душил и хотел изнасиловать. Страшно представить, чем могла бы закончиться эта история, если бы не патрульные, которые быстро пришли на помощь», – отметил он.

По словам Белошицкого, инспекторы патрульной полиции осуществляли патрулирование территории возле вокзала, когда увидели напуганного женщину, которая бежала к ним за помощью.

«Чудом ей удалось вырваться из рук напавшего и она из последних сил бежала к дороге, где имела шанс быть замеченной. Напавший догонял ее, но, увидев полицейский автомобиль, бросился бежать», – подчеркнул правоохранитель.

Патрульные в считанные секунды догнали и задержали беглеца, применив наручники. Они вызвали потерпевшей скорую помощь, а задержанного передали следственно-оперативной группе.