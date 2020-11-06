Україна виконала чотири з 10 умов МВФ, – Мінфін

Україна виконала чотири з 10 структурних маяків програми МВФ.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю “Мінфіну”.

Зокрема, за його словами, проведена робота зі скороченню непрацюючих кредитів. Наприклад, у вересні частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі зменшилася з 48% до 45,6%.

Нарешті запущений ринок газу для приватних споживачів, які тепер можуть самостійно вибирати постачальника газу. Також виконані завдання з реформування митниці і податкової – створені єдині юридичні особи, вдосконалений статут НАК «Нафтогаз» і внесені зміни в положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній.

Виконання ще двох структурних маяків остаточно оформлюються. Найближчим часом Нацбанк внесе в парламент законопроект про банки і банківську діяльність. А ще МВФ цікавить кошти фонду covid – яким чином і на які потреби вони використовуються. Тому ми вже почали аудит цього фонду, хоча це не є структурним умовою 2020 року.

Також, за словами Марченка, важливими для співпраці МВФ є антикорупційна реформа, яка заблокована рішенням КСУ.

“Це рішення абсолютно негативно впливає на наші переговори з МВФ, з Європейським союзом, з Світовим банком.

І ризик не тільки в тому, що ми можемо не отримати кошти за цими програмами. Є ризик того, що нас можуть поставити перед необхідністю достроково повернути раніше взяті позики “, – говорить Марченко.

За його словами, фіскальний розрив в цьому році може скласти $3,5 млрд без траншу МВФ.

Крім того, до бюджету на 2021 рік заклали $1,5 млрд від МВФ.

“Ще в цьому році планувалося два транші по $700 млн. Є надія, що ми отримаємо кошти ще в 2020-му, принаймні, ми робимо все для цього можливе”.