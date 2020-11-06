Сборную Украины из-за пьянства сняли с самолета по пути на чемпионат мира

Сборная Украины по бодибилдингу и фитнесу провела сутки в аэропорту Амстердама после того, как всю делегацию сняли с рейса на чемпионат мира, который с 5 по 9 ноября проходит в испанской Санта-Сусанне.

Как сообщила у себя в Instagram спортсменка Александра Суманеева, инцидент случился из-за пьянства одного из членов сопровождения команды, а также нарушения правила ношения масок.

«Один чувак из нашей группы бухал. Ему один раз сказали, что этого нельзя делать, второй раз сказали. Потом его попросили выйти, а затем, через какое-то время, попросили выйти из самолета всю группу, которая летит транзитом из Киева в Барселону», – рассказала Суманеева у себя в сторис.

Спустя сутки авиакомпания предоставила спортсменам три новых рейса, за которые пришлось доплатить по 180 евро.

«KLM подтвердила, что сборную сняли из-за пьянства. Летим тремя разными рейсами. Первым летят те, которые выступают первыми», – отметила киевлянка.