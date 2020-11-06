Медики объяснили, о каких болезнях предупреждают холодные руки

Иногда это может быть просто физиологическая особенность организма.
В первую очередь флебологи рекомендуют понаблюдать за руками. Возможно, руки становятся ледяными из-за воздействий окружающей среды. Если же даже под одеялом руки согреть не удается, значит нужно проверить здоровье.
Во-первых, холодные руки могут указывать на заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения.
Сахарный диабет, атеросклероз – холодные руки могут говорить и об этих заболеваниях.
Существует также болезнь Рейно – когда руки и ноги становятся холодными из-за нарушения кровоснабжения.
Также холодные руки могут быть у курящих и людей с пониженным артериальным давлением.
Стоит отметить, что холодные руки могут быть просто физиологической особенностью организма. В таком случае ситуацию можно исправить – нужно заниматься спортом, исключить вредные привычки и регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина.
В остальных же случаях нужно обращаться к врачу и лечить первичное заболевание.
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