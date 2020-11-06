Округ в штате, который важен для победы Байдена, будет принимать бюллетени до 12 ноября

Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать бюллетени до 12 ноября. Об этом на пресс-конференции заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория, сообщает .

«У нас есть время до 12 ноября до (окончания) ввода бюллетеней в систему», — заявил Глория.

Также он добавил, что они изучат вопрос, не было ли на выборах двойного голосования. При поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли данный избиратель дважды.

При этом Глория сказал, что ему «ничего не известно» о нарушениях с бюллетенями.

До победы Байдену не хватает 6 голосов выборщиков. Эти 6 голосов может дать штат Невада, где, по предварительным данным, побеждает конкурент Трампа.