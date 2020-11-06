Отрицающих коронавирус участников протестов в столице Словении разгоняли водометами

В центре Любляны прошла акция протеста сторонников идеи, что коронавируса не существует и пандемия придумана властями, которая переросла в массовые беспорядки.

Об этом информирует STA.

Участников было около сотни, но устроенные ими беспорядки привели к тому, что впервые со времен антиправительственных протестов в 2012 году полицией в Словении были применены водометы и слезоточивый газ.

По официальным данным, протестующих было около 100 человек. После того как полиция вытеснила их с одной из главных площадей города — они разбились на группы, некоторые из которых стали громить все на своем пути.

Протестующие использовали фаеры и пиротехнику, бросали в полицейских гранитные блоки.

Организаторы мирных антиправительственных «пятничных протестов», которые стали регулярными еще более полугода назад (с момента прихода Янши к власти) сразу дистанцировались от сегодняшних беспорядков.

Что касается реакции словенцев на протесты, то мнения разделились. Некоторые поддерживают «воинов света» (как протестующие сами себя назвали), поскольку не согласны с политикой премьера. Других эта политика тоже не устраивает, но они против насилия.

Однако данная акция не является политическим протестом против власти Янши.

Сегодня в центре Любляны собралась сотня поклонников так называемой «теории заговора», считающих, что коронавируса не существует.