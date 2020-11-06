СБУ веде перемовини з Google та Apple про заборону російських застосунків “Вконтакте” та “Одноклассники”

Служба безпеки України веде перемовини з Google та Apple про заборону російських застосунків.

Про це СБУ повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів», – розповіли в СБУ.