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СБУ веде перемовини з Google та Apple про заборону російських застосунків “Вконтакте” та “Одноклассники”

06.11.2020

Служба безпеки України веде перемовини з Google та Apple про заборону російських застосунків.

Про це СБУ повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів», – розповіли в СБУ.

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