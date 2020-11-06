ВООЗ: в Європі – “вибухове” зростання кількості хворих на COVID-19

Відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Європі повідомило, що в регіоні спостерігається “вибухове” зростання випадків захворювання.

Рівень смертності також зростає.

Про це повідомляє “Укрінформ“.

“Ми справді бачимо вибух …. в тому сенсі, що потрібні лише пара днів, щоб у європейському регіоні захворюваність збільшилася на мільйон випадків”, – зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге. Він заявив, що існуючий “статус-кво не є варіантом” – не може нікого влаштовувати, і закликав до “пропорційних цільових заходів”.

Клюге наголосив, що уряди країн повинні брати до уваги дві речі: “узгодженість, щоб люди бачили, що справа серйозна, та передбачуваність, аби люди знали, якщо досягається цей поріг, ось що має відбутися…