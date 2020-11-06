Жовтень став найтеплішим за 140 років

Цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим з 1881 року.

Середньомісячна температура повітря цього місяця становила +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4 градуса. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на своїй сторінці в Фейсбуці. Зазначається, що найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0°С. Найхолодніше було 21 жовтня, тоді мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С. В обсерваторії також зазначають, що особливістю цього року в столиці було те, що метеорологічне літо тривало дуже довго — аж до 14 жовтня. Загалом у жовтні було зафіксовано чотири температурні рекорди.