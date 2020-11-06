Как сильно менялись известные места мира в течение десятилетий (фото)

Что такое 100 лет для всемирной истории? Всего лишь пара мгновений. Давайте посмотрим на архивные снимки известных мест нашей планеты и посмотрим, как они переменились за прошедшие десятилетия.

1.

Тауэрский мост, Лондон (1900 и 2019 годы)

2.

Марсово поле, Париж (1900 и 2017 годы)

3.

Здание султана Абдул-Самада, Малайзия (1941 и 2016 годы)

4.

Мулен Руж, Париж, Франция (1900 и 2016 годы)

5.

Карловы ворота, Мюнхен, Германия (1910 и 2017 годы)

6.

Мон-Сен-Мишель, Франция (1908 и 2016 годы)

7.

Припять, Украина (1986 и 2016 годы)

8.

Деревня Рисстад, Норвегия (1988 и 2013 годы)

9.

Рейхстаг, Берлин (1945 и 2012 годы)

10.

Эйфелева башня и то, что рядом с ней, Париж (1910 и 2016 годы)

11.

Памятник Мартину Лютеру, Дрезден, Германия (1958 и 2014 годы)

12.

Дворцовая площадь, Санкт-Петербург (~1840 и 2014 годы)

13.

Бранденбургские ворота, Берлин (1976 и 2005 годы)

14.

Парфенон, афинский Акрополь, Греция (1978 и 2018 годы)

15.

Мечеть Лалели, Стамбул, Турция (1960 и 2020 годы)

16.

Церковь Святого Николая, Берлин (1939 и 2013 годы)

17.

Лас-Вегас, США (1968 и 2018 годы)

18.

Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк (1918 и 2018 годы)

19.

Дауэс Пойнт, Сидней, Австралия (1929−2017)

20.

Вокзал в городе Оснабрюк, Германия (1965 и 2015 годы)

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