Как сильно менялись известные места мира в течение десятилетий (фото)

Что такое 100 лет для всемирной истории? Всего лишь пара мгновений. Давайте посмотрим на архивные снимки известных мест нашей планеты и посмотрим, как они переменились за прошедшие десятилетия.
1.
Тауэрский мост, Лондон (1900 и 2019 годы)
2.
Марсово поле, Париж (1900 и 2017 годы)
3.
Здание султана Абдул-Самада, Малайзия (1941 и 2016 годы)
4.
Мулен Руж, Париж, Франция (1900 и 2016 годы)
5.
Карловы ворота, Мюнхен, Германия (1910 и 2017 годы)
6.
Мон-Сен-Мишель, Франция (1908 и 2016 годы)
7.
Припять, Украина (1986 и 2016 годы)
8.
Деревня Рисстад, Норвегия (1988 и 2013 годы)
9.
Рейхстаг, Берлин (1945 и 2012 годы)
10.
Эйфелева башня и то, что рядом с ней, Париж (1910 и 2016 годы)
11.
Памятник Мартину Лютеру, Дрезден, Германия (1958 и 2014 годы)
12.
Дворцовая площадь, Санкт-Петербург (~1840 и 2014 годы)
13.
Бранденбургские ворота, Берлин (1976 и 2005 годы)
14.
Парфенон, афинский Акрополь, Греция (1978 и 2018 годы)
15.
Мечеть Лалели, Стамбул, Турция (1960 и 2020 годы)
16.
Церковь Святого Николая, Берлин (1939 и 2013 годы)
17.
Лас-Вегас, США (1968 и 2018 годы)
18.
Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк (1918 и 2018 годы)
19.
Дауэс Пойнт, Сидней, Австралия (1929−2017)
20.
Вокзал в городе Оснабрюк, Германия (1965 и 2015 годы)
: Новости Ю