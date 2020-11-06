В Украине активно расширяют систему автоматической фиксации ПДД. где уже установили камеры

Власти Украины продолжают активно расширять систему автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

В столице Украины и Киевской области система представлена шире всего – там установлено 50 камер.

В планах правительства, до конца 2020 года установить еще 220 камер по всей стране.

Об этом сообщает UAINFO.org.

В последние несколько недель, было установлено три новых камеры – в Мукачево (в направлении Киева) и две в Ужгороде.

На дорогах государственного значения, определением мест установки камер занимаются представители «Укравтодора», а на дорогах местного значения – органы местного самоуправления.

На сегодня, в планах «Укравтодора» установить 58 камер в Львовской области. Для этого уже определили 41 место.

Отметим, что пока, система автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения регистрирует только превышение скоростного режима. Функции системы, со временем, будут расширены. Она сможет определять пересечение сплошной, проезд на красный и др.