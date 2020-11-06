Кіт вражений до глибини душі: господиня розсипала його корм

Журналістка з Лондона Келлі-Лі Купер не натішиться котиком по кличці Берті породи британська короткошерста. Нещодавно господиня випадково розсипала на підлогу котячий корм, і реакція кота розвеселила користувачів.





Берті до глибини душі був вражений великою кількістю корму на підлозі і таким недбалим ставленням до нього господині, про що свідчить його погляд і вираз мордочки. Від подиву й обурення кіт навіть відкрив рота. Схоже, що він вперше побачив корм в такій кількості.

«Просто випадково розсипала корм свого кота на підлозі, і він відреагував дуже гостро», — підписала свій пост Келлі.

Публікації фотографії кота в «Твіттері» й «Інстаграмі» потішили користувачів, змусивши їх поспівчувати вихованцеві журналістки.







«Боже, я занадто довго сміялася над його мордочкою!» — зазначила одна з користувачок.

«Це морда кішки, яка вперше побачила, що таке рай», — додав інший.

«Коти — королі драми, за це я їх і люблю».

«Цей кіт зробив мій день!»

«Він виглядає так, як ніби у нього прискорене серцебиття, він такий схвильований. Добрався він до корму після того, як ви його розсипали?» — запитує стурбований користувач. І наступний ролик дав йому відповідь на це питання.

Твіт, опублікований 5 жовтня, став шалено популярним, зібравши понад 531 тис. уподобайок і майже 90 тис. ретвітів, і ці цифри зростають.