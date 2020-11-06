В Украине снова почти 10 тысяч новых заражений коронавирусом

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 721 новый случай коронавируса. С начала пандемии в стране выявили COVID-19 уже у 440 188 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+1002), Харьковской (+801), Житомирской (+591), Одесской (+554) и Ивано-Франковской (+511) областях.

При этом за вчера зафиксировали еще два рекордных показателя по COVID-19 — умерли 201 человек, выздоровели 10 762 пациента.

Всего за сутки проведено 80 082 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР — 50 506, методом ИФА — 29 576.

Умерли от COVID-19 уже 8 125 человек, выздоровели — 195 544. Активными больными остаются 244 644 пациента.