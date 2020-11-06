Взлет при Януковиче и попытка «откупиться»: появились новые данные о виновнике ДТП на Майдане

Виновник резонансного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, по утверждению источников, якобы пытается уйти от ответственности, задейстовав давние связи, а также «откупиться» от родственников погибших женщин.

«Стало происходить что-то странное»

Как заявил информированный источник OBOZREVATEL, несмотря на то, что на месте происшествия драгер не показал алкогольного опьянения водителя Land Rover, оставался вопрос о приеме 66-летним Юрием Назаренко запрещенных для водителей лекарственных средств или наркотических веществ.

«ДТП на Майдане Незалежности произошло в 15:55, но до позднего вечера у водителя не был взят анализ на наркотики и т.д.», – утверждает источник.

По словам другого собеседника , уже в день аварии «стало происходить что-то странное».

«Есть установленная процедура освидетельствования участников ДТП с погибшими. Но подозреваемого не повезли на Петра Запорожца, 20 – как положено, а доставили в ту клинику, где он ранее лечился. Кто дал на это согласие? Кто подписывал протокол забора крови и мочи? Если водитель был бы в лежачем состоянии, то забор могли делать в любой клинике, куда бы его доставили, например, на «скорой». Но Назаренко вышел из машины на своих ногах», – утверждает источник.

В правоохранительных органах неофициально сказали, что токсикологию якобы сделали (правда, не уточнили где и когда именно), а тест на наркотики можно делать даже спустя неделю.

«Отдельно будет изучаться меддокументация. В том числе будут смотреть, какие лекарства назначались Назаренко, и могли ли они повлиять на его состояние», – добавил собеседник OBOZREVATEL.

В то же время один из следователей (не имеющий отношения к расследованию данного ДТП) говорит, что забор той же крови для экспертизы всегда стараются сделать как можно быстрее.

«Дорога каждая минута. Ну, если важен реальный результат», – подчеркивает он.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому адвокат водителя Land Rover заявил, что тот обещает оказать материальную помощь всем пострадавшим и семьям погибших.

«Независимо от того, будет ли Назаренко признан виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь», – сказал защитник.

Источник OBOZREVATEL утверждает, что речь идет практически о подкупе, «чтобы со стороны родственников погибших не было претензий». Якобы такие попытки уже предпринимаются. Однако подтвердить эту информацию у родных на время публикации материала не удалось.

Назаренко «взлетел» при Януковиче, а сейчас – обеспеченный пенсионер

OBOZREVATEL также выяснил новые интересные факты из биографии подозреваемого.

Юрий Назаренко долгое время находился на госслужбе. Был начальником Управления стратегии реформирования экономики и стратегического планирования Департамента экономической политики Секретариата Кабинета министров Украины.

А с 2005 по 2007 во время премьерства Виктора Януковича, был заместителем министра КМУ.





Несколько лет Назаренко работал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка.

Кроме того, он был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).

В 2014 году Назаренко ушел из НКЦБФР, был люстрирован.

В 2018 году Юрий Назаренко стал совладельцем ООО «НОКС ТРЕВЕЛ» (ранее владела его жена, умерда в 2014 г.). У него 25% – это почти три миллиона гривен.

За компанией зарегистрировано право на две базы отдыха – «Водограй» и «Сигнал» в Затоке. Это поселок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также Юрий Назаренко является владельцем трех квартир в Киеве, местом в паркинге, двух домов в Киевской и Черниговской областях и нескольких земельных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября на главной площади Украины – Майдане Незалежности – произошло массовое ДТП с погибшими. Land Rover буквально влетел в пешеходов, а затем и в автомобили на Крещатике.

Страшный итог: два человека погибли (женщины 79 и 30 лет, одна из них перед смертью отправила родным фото с Майдана), четверо были травмированы и госпитализированы. Среди пострадавших – пятимесячный ребенок.

В начале октября Юрий Назаренко попал в клинику с острым ишемическим инсультом, а 19 октября его прооперировали (сделали стентирование). 26 октября, то есть за 4 дня до ДТП, мужчину выписали с последующими рекомендациями по лечению.