В Москве под зданием ФСБ подожгли «Иисуса Христа» на кресте

В Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич в образе Иисуса Христа устроил акцию в поддержку всех политических заключенных.

Об этом сообщил Znak.com. Крисевича, «распятого» на кресте, подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ.

Вокруг креста лежали горящие тома уголовных дел.

Как сообщило МБХ медиа, активисты использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку.

Правоохранители задержали Крисевича.

Павел Крисевич известен и другими провокационными перформансами. Так, в августе этого года он провел в Санкт-Петербурге акцию в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. Молодой человек «повесился» с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнул в воду.

А у здания Люблинского районного суда Москвы, где слушалось дело «Нового величия», Павел Крисевич сначала выступил с речью в поддержку фигурантов дела, а затем «зарезал» манекена в образе полицейского, пояснив, что таким образом совершил «жертвоприношение».





