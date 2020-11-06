Олена Шоптенко похвалилася ідеальною фігурою у красивому боді

Зовсім недавно було відомо, що українська танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко покидає участь в проекті “Танці з зірками” і не має наміру більше у нього повертатися. Проте, зірка продовжує активно користуватися своїм інстаграмом і не забуває тішити своїх підписників цікавими фотографіями та корисними порадами.

Нещодавно зірка поділилася світлиною у теплому светрі, на якій з’явилася зовсім без макіяжу. Шанувальники були вражені природною вродою їх улюбленої танцівниці й миттєво засипали її компліментами. Пізніше Олена Шоптенко показала себе у міні-шортах та світшоті. Зірка сиділа високо на драбині та демонструвала свої стрункі ніжки.

Днями ж, Олена Шоптенко знову зачарувала своїх підписників приголомшливими фотознімками, на яких вона босоніж позує в обтислому боді. На світлинах видно ідеальну фігуру танцівниці. Кожен її м’яз виглядає надзвичайно красиво у кадрі.

“Я завжди казала і кажу своїм учням, що чим більше танцювальних напрямків вони опановують, тим краще їх координація й ширший кругозір. А чим краще їх координація, тим вище рівень їх майстерності та більше можливостей” – написала хореографиня у своєму дописі.

Олена Шоптенко радить усім не зупинятися на якомусь одному танцювальному напрямку і розповідає, що колись вона займалася лише бальними танцями. А, от, коли їй довелося зняти з ніг туфлі на каблуці й танцювати босоніж, як цього вимагає сучасна хореографія, вона не зовсім могла зрозуміти, як можна танцювати без взуття. ЇЇ тіло не відразу хотіло слухатися. Зірка зізнається, що нестійкість була не тільки у її кроках, але і в думках. Олені Шоптенко довелося абсолютно по новому опановувати своє тіло і навчатися новим позиціям. Це навіть трохи похитнуло її віру у власні можливості. Проте, танцівниця взяла себе в руки і впевнено навчилася робити кроки як у бальних композиціях, так і в сучасних. Зірка зрозуміла, що сучасну хореографію також можна опанувати, головне пробувати і не зупинятися на досягнутому.

“Чим більше нового ви освоїте в житті, тим краще буде ваша координація тіла і розуму. А опинитися босоніж іноді корисніше, ніж в найкрасивіших туфлях на підборах” – підсумувала Олена Шоптенко.

Фоловери не приховують свого захоплення фігурою танцівниці та її світоглядом загалом. Вони, буквально, засипали зірку коментарями і словами вдячності за її чудові поради.