На Луганщине священник отпускает грехи и исповедует через Facebook

В селе Веселое Луганской области онлайн-священник отец Владимир молится на сайте, отпускает грехи и исповедует по телефону и через Facebook.

Он зарегистрирован во всех популярных социальных сетях, где у него около 10 тысяч подписчиков. Это в десять раз больше, чем живет в его селе, пишет «Сегодня«.

Кроме того, у священника даже есть свой сайт с новостями, мнениями и собственными подкастами.

Владимир Маглена был настоятелем местного храма, но после того, как он перешел в состав православной церкви Украины – покинул помещение и перебрался в интернет.

Его подписчики – это те, кто верит в Бога, но церковь не посещают. Как и любая церковь, данный онлайн-приход существует на пожертвованиях. Таким образом священник собрал деньги на компьютер и на приобретение дома, где живет с семьей.



