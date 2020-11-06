Вслед за Мичиганом иск Трампа об остановке подсчета голосов отклонил и суд Джорджии

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента и в дело уже активно вступили судебные инстанции.

Команда Трампа пытается в судах остановить подсчет голосов в некоторых штатах, но пока им этого не удается.

В штате Джорджия суд отклонил иск предвыборного штаба Трампа по поводу позднего получения бюллетеней. Ранее и суд Мичигана так же отказал Трампу в удовлетворении иска по остановке подсчета голосов.

Об этом сообщает The Hill.

“Прочитав и рассмотрев указанное ходатайство, все аргументы и свидетельства в протоколе, включая доказательства, представленные на слушании, и применимое законодательство, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств того, что бюллетени, упомянутые в петиции, были получены после 19:00 в день выборов, что делает эти бюллетени недействительными”, – отметил судья округа Чатем.