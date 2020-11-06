Степанов заявил, что Украина готова помочь Британии разработать вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ходе встречи с послом Британии обсуждался вопрос предоставления Украиной помощи в серийном производстве английской вакцины от коронавируса.

Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в Facebook.

“Провел встречу с послом Великобритании в Украине госпожой Мелиндой Симмонс. Обсудили, в частности, дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19”, – указано в сообщении.

По словам Степанова, Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, разрабатывающей вакцину от коронавируса вместе с Оксфордским университетом. Примечательно, что препарат вскоре может быть запущен в серийное производство.

“Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых”, – добавил он.