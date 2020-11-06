Науковці назвали вітамін, яким допомагає посилити імунну відповідь організму

Дослідження, проведене на клітинах печінки мишей, показало, що вітамін Е, виділений з пальмової олії, сприяє посиленню імунної відповіді організму, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Пальмова олія містить велику кількість сполук вітаміну Е, до складу яких входять токофероли та токотрієноли. Ці сполуки мають антиоксидантні властивості, тобто вони захищають клітини від пошкодження токсичними хімічними речовинами, що утворюються в процесі обміну речовин. Хоча токоферол – широко відома та добре вивчена сполука, про токотрієноли ще багато чого треба дізнатись.

Нещодавно група науковців з Малайзії та Лівії дослідила вплив токотрієнолів, отриманих з пальмової олії, на клітини печінки мишей. Команда дослідила рівні експресії генів, на які впливає фактор транскрипції Nrf2, і транслокацію того самого фактора в клітинне ядро. Відомо, що Nrf2 підвищує метаболізм препарату фази II у відповідь на метаболічні процеси. Гени активують клітинні захисні механізми.

“Наше дослідження є першим дослідженням in vivo, в якому розглядається вплив токотрієнолів на генетичний матеріал Nrf2on в ядрі”, – сказав Азман Абдулла (Університет Кебангсаан, Малайзія), автор-кореспондент дослідження.

“Ми спостерігали, що максимальний ефект транслокації Nrf2 в ядро ​​клітини печінки від введення екстракту пальмової олії відбувся через 60 хвилин введення”, – сказав Абдулла.

Пальмова олія є економічно доступним джерелом вітаміну Е, і кілька досліджень показали сприятливий вплив на імунну систему, який включає антиоксидантну та протиракову активність, а також має цитозахисну дію.

Дослідники сподіваються, що ці висновки допоможуть у майбутньому відкрити нові доступні засоби для лікування різних захворювань. Свої результати вони опублікували у виданні в Current Pharmaceutical Biotechnology.