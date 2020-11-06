Украина внесла позитив в коронавирусные сводки

С пятницы, 6 ноября, когда впервые за долгое время количество украинцев, поборовших коронавирусную инфекцию, превысило число заболевших (10 762 против 9721), в Минздраве изменили вид инфографики, добавив в нее немного позитива.

Если еще накануне на инфографике указывалось количество новых случаев COVID-19, подтвержденных за сутки, то в пятницу форма подачи информации изменилась.

Также на инфографике отмечается, что количество новых заболевших уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. Добавилась информация и о проведенных тестах.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен и что страна «близка к катастрофе».