Венгрия намерена протестировать российскую вакцину от коронавируса на своих гражданах

Венгрия намерена начать экспорт российской вакцины от COVID-19 несмотря на то, что она еще не прошла необходимые клинические испытания. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который сейчас болеет коронавирусом, передает Reuters.

Так, в декабре планируется начать импорт небольших партий российской вакцины «для окончательного тестирования», при этом уже с 2021 года планируется увеличить объемы заказа.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в будущем Венгрия намерена присоединиться к производству российской вакцины от коронавируса.