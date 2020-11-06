Зеленский заявил, что планирует ввести в Украине онлайн-голосование

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в видеоформате с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом планы введения в стране системы онлайн-голосования.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции в течение следующих трех лет были цифровизированы и чтобы мы дошли до моей большой мечты – чтобы выборы в Украине также были трансформированы в Интернет-формат», – отметил Зеленский.

По его словам, если программу для онлайн-голосования украинцы разработают со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то «такой технологии люди будут доверять больше». При этом Смит заявил, что новые технологии должны стоять на защите демократии. Зеленский отметил, что при его президентстве впервые сделали цифровой паспорт в стране и цифровые водительские права.

«Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом… У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа», – заявил глава государства.