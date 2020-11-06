Владелец БРСМ Нафта Андрей Биба: российский шпион и его бизнес везде под санкциями кроме Украины

Андрей Васильевич Биба – киевский предприниматель, родился и работает в Украине. Является основателем ТМ «БРСМ-Нафта» – одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине.

Меценат, благотворитель, спонсор образовательных проектов.

Женат, в браке трое детей, супруга Андрея Бибы Светлана – соучредитель ряда компаний и партнер по благотворительным и социальным инициативам. Аполитичен. Ну, так о нем пишут, например, на Украинском бизнес-ресурсе.

Хотя относительно «аполитичности» — это явное вранье: напомним, совсем недавно компания Бибы «БРСМ-Нафта» была уличена в финансировании пророссийской партии Шария.

Так что «пригламуренная» версия его биографии не точна, как минимум, в одном моменте. Но, как известно, «единожды солгав»… Да и стоит напомнить, что Андрей Васильевич скромно умолчал о родстве с народным депутатом от «партии Регионов» Василием Бибой, который, собственно, и был основателем бизнес-империи. Но это так, для справки.

По данным ресурса Опендатабот, в судебных реестрах насчитывается 26 дел, в которых фигурирует «БРСМ-Нафта».

Это, конечно, характеризует больше компанию, чем лично ее владельца, но не зря же говорит народная мудрость – рыба гниет с головы.

Интернет несколько подчищен, но все убрать не удалось – если покопаться, то находится много материалов, повествующих о связях Андрея Бибы с уже позапрошлой властью (да и нынешней, что интересно – не зря же за последний год он в три раза увеличел количество заправок сети БРСМ). Оказывается, Биба долгое время был партнером с министром времен Януковича Эдуардом Ставицким (про папу мы уже упомнали). Именно тогда сеть АЗС развивалась невиданными темпами. Потом, правда, они что-то не поделили и начались взаимные обвинения в рейдерских захватах. После непродолжительной войны экс-партнеры поделили сеть пополам: каждому досталось по 63 АЗС. Но сейчас у Бибы их уже почти 200.

Но это далеко не все активы Андрея Васильевича: по данным сайта youcontrol, он является основателем 31 компании и бенефициаром в 10:

Так что предприниматель действительно успешный: 41 компания! И большинство связаны с нефтью. Но есть в сфере его интересов и оптовая торговля, и сдача недвижимости в аренду, и производства молока и сыра, и строительство. Всего не перечесть. Впрочем, смотрите сами:

И, что характерно, большинство из этих предприятий тоже имеет проблемы с судами и санкциями международных партнеров Украины! Вот, к примеру, ООО «НЬЮКОМ»:

Или ООО «Классик-Форм»:

Все 41 компанию Бибы разбирать не будем, но поверьте (и проверьте, если есть желание) – большинство из них присутствуют в санкционных списках, связанных с агрессией России против Украины, и в массе судебных реестров.

И если относительно хозяйственных судебных дел можно строить разные догадки – все-таки бизнес это сфера хозяйственного права – то что они делают в уголовных реестрах? Обычно это говорит об уклонении от уплаты налогов в больших размерах и мошенничестве. Ну и по факту взрывов и пожаров на АЗС «БРСМ» в Переслав-Хмельницком и Василькове, о чем мы также уже писали:

Кстати, ФОП (физическое лицо-предприниматель) Биба Андрей Васильевич тоже умудрился вляпаться в санкционные списки:

Уж ладно компании, но самому лично-то зачем подставляться? Ну сам подставился, срослось так. Но в сакционных списках присутствует и его жена Биба Светлана Владимировна! Что ж за семейка такая?

Так что версия о том, что Андрей Биба давно и прочно является агентом ФСБ РФ, похоже, таки уже не вопрос, а констатация факта:

Кстати, 13 октября 2020 года в офисах «БРСМ» Служба безопасности Украины провела ряд обысков. Журналисты сразу же объявили, что уголовное производство касается незаконного финансирования политических партий, в частности – партии Шария. Но СБУ опровергла такие заявления, указав на то, что следственные действия происходят в уголовном производстве относительно незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров – горючего: бензинов моторных и дизельного топлива, качество которых не соответствует действующим в Украине ДСТУ и техническим регламентам, (по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Но пока дальнейшей информации о ходе этого расследования нет. Будем надеяться, что на сей раз Бибе таки не удастся отделаться легким испугом, как уже неоднократно было раньше.