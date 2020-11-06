В Subaru назвали дату премьеры нового BRZ

Инсайдеры предполагают, что новый Subaru BRZ и его двойник Toyota GT86 сохранят прежнюю архитектуру, однако шасси будет модернизировано, а место 2,0-литрового атмосферного 205-сильного агрегата займет оппозитный четырёхцилиндровый безнаддувный мотор объемом 2,4 литра и мощностью порядка 220 л.с.

Единственное, что вызывает сомнения, — это отчет, в котором утверждается, что «новая платформа GA-B может использовать торсионную балку или многорычажную систему задней подвески, которую будут использовать BRZ и 86».

Однако платформа не только слишком короткая для «автомобилей-двойников», но и не имеет карданного вала, соединяющего двигатель впереди с дифференциалом на задней оси.

Дело в том, что шасси B-сегмента построено на поперечно расположенном двигателе и переднем приводе. Subaru разработал платформу для BRZ, 86 и FR-S еще тогда, когда Scion не существовало, и, если вам интересно, F обозначает передний двигатель, R — задний привод, а S — спортивный.

Автомобили нынешнего поколения построены на модифицированной платформе Impreza, а не на современной глобальной платформе Subaru. SGP не может быть преобразован в RWD, что позволяет полагать, что исходящая архитектура будет обновлена или будет использоваться что-то из серии TNGA.

Известно, что Subaru BRZ официально представят раньше соплатформенного купе Toyota GT86, но это не значит, что в продажу двухдверки поступят в том же порядке. Вероятно, в США стартовая цена на новые спорткары не превысит 30 тыс. долларов.