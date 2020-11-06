В Донецкой области будут судить так называемого следователя МГБ ДНР

В Донецкой области будут заочно судить экс-правоохранителя, который работает в псевдо-министерстве “ДНР”.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

“Завершено специальное досудебное расследование в отношении жителя г. Донецка по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Сейчас обвинительный акт в отношении него направлен в суд”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2014 года бывший сотрудник органов внутренних дел Украины устроился на работу “старшим следователем по особо важным делам” в так называемое “Министерство государственной безопасности “ДНР”.

“В частности, он осуществлял досудебные расследования по уголовным делам. Сейчас обвиняемый продолжает работать в псевдо-министерстве”, — добавили в прокуратуре.