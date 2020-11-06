У МВФ есть претензии к руководству Нацбанка – министр финансов

У Международного валютного фонда (МВФ) есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка Украины (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил накануне в интервью для портала «Минфин», передает пресс-служба министерства.

«Конечно, такие вопросы остаются. Но решения не связаны со сферой деятельности Минфина и правительства.

Речь идет об антикоррупционной сфере, реформе судебной ветви власти.

Есть вопрос по Нацбанку, по конфигурации правления.

Но, думаю, это вопрос чисто технический и НБУ его быстро решит», – сказал Марченко, отвечая на вопрос о возможных препятствиях для получения транша от МВФ.

На уточняющий вопрос, идет ли речь в контексте Нацбанка о конфликте между новым главой правления Кириллом Шевченко и его заместителями Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, министр ответил:

«Этот вопрос в сфере компетенции НБУ. Правительство никоим образом не вмешивается».

В свою очередь постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью изданию «НВ» заявил, что в основе поддерживаемых фондом программ помощи для Украины в том числе находится обеспечения сдержек и противовесов в процессе принятия решений Национальным банком, передает Finbalance.

«Преобразование Нацбанка с 2014 года, в результате которого была создана организация на функциональной основе и принятие решений на основе комитетов, нельзя назвать иначе как потрясающей.

Сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, в частности механизмов управления, и его политики сделало основной вклад в поддержание макроэкономической стабильности и является главным обязательством в рамках поддерживаемой фондом программы», – сказал Люнгман.