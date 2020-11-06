В Украине появится аграрный госреестр

В Украине появится Государственный аграрный реестр. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3295.

За документ проголосовал 281 нардеп.

Закон направлен на устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении госпомощи.

Документ определяет принципы, на которых сельхозпроизводителям предоставляется государственная поддержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств).

Также исключаются положения, касающиеся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна;

Закон предоставляет право на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой.