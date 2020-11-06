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Кримінальна відповідальність за керування автомобілем у стані сп’яніння: суд вже застосовує норму

06.11.2020

Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП та передали матеріали до суду.

Суд першої інстанції визнав водія винним у адміністративному правопорушенні і наклав штраф у сумі 10 200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

Водій не погодився із таким рішенням та оскаржив штраф у апеляційному суді. У апеляційній скарзі водій просив скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі.

Розглядаючи справу, апеляційний суд зробив висновок, що «01.07.2020 набрав чинності Закон №2617-VIII, яким керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння віднесено до кримінальних проступків з включенням до Кримінального кодексу відповідної статті (ст.286-1 КК України), яка є чинною на сьогоднішній день, та існувала на день події»

При цьому суд зазначив, що «Існування Закону №720-IX, який покликаний декриміналізувати відповідальність за вказані проступки з одночасним введенням адміністративної відповідальності за ст.130 КУпАП у новій редакції, з огляду на обрану законодавцем юридичну техніку (внесення змін до закону, а не до законодавства про кримінальну відповідальність та законодавства України про адміністративні правопорушення), а також часу набрання ним законної сили 03.07.2020, тобто після набрання чинності Закону №2617-VIII, унеможливлює його застосування при розгляді даної категорії справ» (рішення від 30.10.2020 №686/17539/20).

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що керування у стані алкогольного сп’яніння транспортними засобами відповідно до діючого законодавства є кримінальним правопорушенням.

Вказана правова позиція узгоджується і з офіційною інформацією на сайті Верховної Ради. Зокрема у статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення не передбачено адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння. При цьому, відповідно до статті 286-1 Кримінального кодексу за вказані проступки передбачено кримінальну відповідальність.

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За наслідками розгляду справи апеляційний суд вирішив передати матеріали справи до правоохоронного органу для вирішення питання щодо досудового розслідування кримінального правопорушення за статтею 286-1 Кримінального кодексу.

 

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