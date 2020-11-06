Кримінальна відповідальність за керування автомобілем у стані сп’яніння: суд вже застосовує норму

Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП та передали матеріали до суду.

Суд першої інстанції визнав водія винним у адміністративному правопорушенні і наклав штраф у сумі 10 200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

Водій не погодився із таким рішенням та оскаржив штраф у апеляційному суді. У апеляційній скарзі водій просив скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі.

Розглядаючи справу, апеляційний суд зробив висновок, що «01.07.2020 набрав чинності Закон №2617-VIII, яким керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння віднесено до кримінальних проступків з включенням до Кримінального кодексу відповідної статті (ст.286-1 КК України), яка є чинною на сьогоднішній день, та існувала на день події»

При цьому суд зазначив, що «Існування Закону №720-IX, який покликаний декриміналізувати відповідальність за вказані проступки з одночасним введенням адміністративної відповідальності за ст.130 КУпАП у новій редакції, з огляду на обрану законодавцем юридичну техніку (внесення змін до закону, а не до законодавства про кримінальну відповідальність та законодавства України про адміністративні правопорушення), а також часу набрання ним законної сили 03.07.2020, тобто після набрання чинності Закону №2617-VIII, унеможливлює його застосування при розгляді даної категорії справ» (рішення від 30.10.2020 №686/17539/20).

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що керування у стані алкогольного сп’яніння транспортними засобами відповідно до діючого законодавства є кримінальним правопорушенням.

Вказана правова позиція узгоджується і з офіційною інформацією на сайті Верховної Ради. Зокрема у статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення не передбачено адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння. При цьому, відповідно до статті 286-1 Кримінального кодексу за вказані проступки передбачено кримінальну відповідальність.

За наслідками розгляду справи апеляційний суд вирішив передати матеріали справи до правоохоронного органу для вирішення питання щодо досудового розслідування кримінального правопорушення за статтею 286-1 Кримінального кодексу.