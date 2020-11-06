Байден обошел Трампа в Джорджии и максимально приблизился к победе на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в штате Джорджия, что практически гарантирует ему победу на выборах. Об этом сообщает ЕП.

Более двух суток в штате Джорджия лидировал Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто физически приходил на участки. Впоследствии избирательная комиссия начала подсчитывать бюллетени, поступившие по почте, после чего Байден начал резко сокращать отрыв.

Результаты подсчета примерно 99,8% голосов свидетельствуют о том, что Байден опередил Трампа на 917 голосов. Комиссии еще предстоит подсчитать более 10 000 почтовых бюллетеней, преимущественно собранных в пригородах Атланты, где Байден имеет огромное преимущество. Ожидается, что после подсчета Байден одержит преимущество на несколько тысяч голосов.

Следует отметить, что Джорджия дает 16 голосов в Коллегию выборщиков, что позволит Байдену получить ориентировочно 286 голосов выборщиков — на 16 больше необходимого минимума. Коллегия выборщиков будет голосовать за нового президента 14 декабря.