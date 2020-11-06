Медики объяснили, какие вирусы и бактерии вызывают рак

Это – вирусы герпеса и папилломы, а также микробы хеликобактер пилори.

Вирусы и микроорганизмы, существующие в каждом человеке, провоцируют около 15-20% процентов всех онкологических заболеваний. Это – вирусы герпеса и папилломы, а также микробы хеликобактер пилори.

Ученые еще в начале 20 века предположили, что некоторые виды рака могут развиваться из-за вирусов. В 1911 году биолог из США Фрэнсис Пайтон Раус экспериментировал с курами, которых заражал птичьей саркомой, полученной из опухолей птиц с раком. Ученый исключил бактериальные угрозы и решил, что причиной рака является неизвестный онкогенный вирус. Так и оказалось — вирус был идентифицирован в 1940-х годах. Затем выяснилось, что подобные угрозы нависают и над людьми. Например, вирус папилломы человека может провоцировать рак шейки матки. В современном мире существует эффективные препараты для вакцинации от рака шейки матки, вызываемого ВПЧ.

Относительно недавно ученые обнаружили связь между вирусом Эпштейна — Барра (герпес 4 типа) и некоторыми агрессивными видами рака — в частности, раком носоглотки, лимфомой Ходжкина, Т-клеточной лимфомой, лимфомой Беркитта и раком желудка. Но рак, к счастью, развивается далеко не у всех зараженных вирусом герпеса (им поражены 9 из 10 человек). Существуют и бактерии, способные провоцировать рак — например, Helicobacter pylori, живущая в желудке и ассоциируемая с язвой и гастритом. Исследования, проведенные в США, доказали связь между хеликобактер пилори и раком желудка.

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